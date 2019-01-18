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У Німеччині поліція оточила лікарню у зв'язку із захопленням заручника, - PNP

Новини » Надзвичайні події    18.01.2019 - 17:36
У Німеччині поліція оточила лікарню у зв'язку із захопленням заручника, - PNP
Фото: місце події (pnp.de)

Озброєний ножем пацієнт клініки загрожує 57-річній жінці

У Німеччині поліція оточила будівлю окружної лікарні Майнкофен у Баварії у зв'язку із захопленням заручника. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету Passauer Neue Presse (PNP).

Видання зазначає, що озброєний ножем 40-річний пацієнт клініки забарикадувався у приміщенні клініки і загрожує 57-річній жінці.

"Поліція оточила територію і веде переговори з чоловіком. Загрози для інших пацієнтів немає", - цитує газета повідомлення правоохоронних органів.

Однак свідки на місці повідомляють, що поліцейські вивели людини з будівлі. За даними газети, це чоловік, який захопив заручницю, проте офіційного підтвердження від поліції на даний момент немає.

Нагадаємо, 13 січня в одній з лікарень на південному заході Німеччини на вагітну жінку напав з ножем біженець з Афганістану. Так, чоловік вихопив ніж і кілька разів ударив жінку. Вона отримала небезпечні для життя поранення, її довелося прооперувати. Зараз медики оцінюють стан пацієнтки як стабільний, проте врятувати її дитину не вдалося.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні 2018 року в німецькому місті Равенсбург невідомий напав із ножем на перехожих, у результаті три людини отримали поранення.

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