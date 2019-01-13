ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Германии на беременную женщину с ножом напал беженец

Новости » Происшествия    13.01.2019 - 01:44
В Германии на беременную женщину с ножом напал беженец
Иллюстративное фото (proxy.duckduckgo.com)

Женщину прооперировали, ребенка не спасли

В одной из больниц на юго-западе Германии на беременную женщину напал с ножом беженец из Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Presse Portal.

По данным полиции и прокуратуры Майнца, инцидент произошел вечером 11 января в городе Бад-Кройцнах. Потерпевшей оказалась 25-летняя гражданка Польши. Между ней и просителем убежища из Афганистана произошел конфликт в больнице.

Вследствие конфликта мужчина выхватил нож несколько раз ударил женщину. Она получила опасные для жизни ранения, ее пришлось прооперировать. Сейчас медики оценивают состояние пациентки как стабильное, однако спасти ее ребенка не удалось.

Беженец после случившегося скрылся с больницы. Однако позже пришел в полицию. Правоохранители задержали нападавшего. Прокуратура и полиция также заявили о начале расследование происшествия.

Напомним, в конце декабря 2018 на юго-востоке Китая в городе Лунянь мужчина с ножом угнал автобус. В результате погибли 5 человек, еще 21 получил ранения.

В Германии напали на депутата Бундестага В Пекине мужчина напал на школу, ранены 20 детей
Новости Украины полицияГерманиянападениенож
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь