В Германии на беременную женщину с ножом напал беженец

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Женщину прооперировали, ребенка не спасли

В одной из больниц на юго-западе Германии на беременную женщину напал с ножом беженец из Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Presse Portal.

По данным полиции и прокуратуры Майнца, инцидент произошел вечером 11 января в городе Бад-Кройцнах. Потерпевшей оказалась 25-летняя гражданка Польши. Между ней и просителем убежища из Афганистана произошел конфликт в больнице.

Вследствие конфликта мужчина выхватил нож несколько раз ударил женщину. Она получила опасные для жизни ранения, ее пришлось прооперировать. Сейчас медики оценивают состояние пациентки как стабильное, однако спасти ее ребенка не удалось.

Беженец после случившегося скрылся с больницы. Однако позже пришел в полицию. Правоохранители задержали нападавшего. Прокуратура и полиция также заявили о начале расследование происшествия.

Напомним, в конце декабря 2018 на юго-востоке Китая в городе Лунянь мужчина с ножом угнал автобус. В результате погибли 5 человек, еще 21 получил ранения.