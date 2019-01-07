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У Німеччині поліція обшукала квартиру свідка у справі про витік даних політиків

Новини » Суспільство    07.01.2019 - 10:47
У Німеччині поліція обшукала квартиру свідка у справі про витік даних політиків
Ілюстративне фото (Pixabey)

Поліцейські провели обшук в квартирі 19-річного програміста з міста Хайльбронн

Співробітники Федерального відомства по кримінальних справах Німеччини (BKA) в рамках розслідування справи про витік даних сотень німецьких політиків провели обшук в квартирі 19-річного програміста з міста Хайльбронн, який проходить свідком у цій справі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що в ході обшуку було вилучено технічне обладнання, свідок був допитаний. За його словами, допит тривав кілька годин. Програміст показав, що вже давно підтримує контакт з хакером, на якого покладається відповідальність за крадіжку і оприлюднення в інтернеті приватних даних німецьких політиків та інших відомих осіб, включаючи номери їх мобільних телефонів та адреси електронної пошти.

Міністр внутрішніх справ країни Хорст Зеехофер планує 7 січня обговорити ситуацію з главою BKA Хольгером Мюнхом і главою Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційних технологій Арне Шенбомом.

Нагадаємо, глава Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційних технологій Арне Шенбом заявив, що вони дізналися про масштабний витік даних німецьких політиків раніше, ніж передбачалося.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині хакери опублікували персональні дані сотень політиків. Витік інформації торкнулася ключових партій Німеччини: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального Союзу (ХСС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Зелених", Вільної демократичної партії (ВДП), Лівої партії Німеччини, де були оприлюднені особисті дані 405 депутатів ландтагів, Бундестагу і Європарламенту, представників ХДС (ХСС)

Аеропорт Мюнхена через негоду скасував 120 авіарейсів У ФРН знали про витік даних ще в грудні
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