В Германии не подтверждают и не отрицают визит Козака

Правительство Германии отказывается комментировать информацию о прибытии в Берлин заместителя председателя Администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака для переговоров по урегулированию на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Так, представитель немецкого правительства на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о визите Казака для переговоров заявил, что правительство не комментирует возможные встречи, которые проводит на рабочем уровне Ведомство федерального канцлера.

"Мы в принципе не комментируем какие бы то ни были переговоры или встречи, которые проводит Ведомство федерального канцлера на рабочем уровне", - сообщили в правительстве.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что сегодня в Берлин спецрейсом прибыл Дмитрий Козак. Источники отмечали, что Козак, вероятно, прибыл для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, а также установления личного контакта с помощником немецкого канцлера.

Также РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал необходимость контактов между главой Офиса президента Андреем Ермаком и Казаком. Кулеба заявил, что контакты между Ермаком и Казаком позволяют искать решения по мирному урегулированию на Донбассе.