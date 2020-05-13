У Німеччині не підтверджують та не заперечують візит Козака

Уряд Німеччини відмовляється коментувати інформацію про прибуття в Берлін заступника голови Адміністрації президента Російської Федерації Дмитра Козака для переговорів щодо врегулювання на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Так, представник німецького уряду на прохання підтвердити або спростувати інформацію про візит Козака для переговорів заявив, що уряд не коментує можливі зустрічі, які проводить на робочому рівні Відомство федерального канцлера.

"Ми в принципі не коментуємо які б то не були переговори чи зустрічі, які проводить Відомство федерального канцлера на робочому рівні", - повідомили в уряді.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що сьогодні до Берліну спецрейсом прибув Дмитро Козак. Джерела зазначали, що Козак, ймовірно, прибув для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а також встановлення особистого контакту з помічником німецького канцлера.

Також РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував необхідність контактів між головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та Козаком. Кулеба заявив, що контакти між Єрмаком та Козаком дозволяють шукати рішення щодо мирного врегулювання на Донбасі.