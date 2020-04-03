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В Германии планируют ограничить въезд еще из четырех стран ЕС

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 15:21
В Германии планируют ограничить въезд еще из четырех стран ЕС
Иллюстративное фото (flickr.com)

Ограничения могут ввести в отношении Польши, Чехии, Бельгии и Нидерландов

Германия планирует ввести ограничения на въезд в страну для еще четырех стран Европейского союза в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер планирует ввести ограничения для приезжих из Польши, Чехии, Бельгии и Нидерландов. В понедельник данный вопрос рассмотри федеральный кабинет министров Германии.

Согласно возможным ограничениям, въезд в Германию будет разрешен лишь тем, у кого есть веские причины. Подобные ограничения в Германии уже действуют на поездки из Австрии, Франции, Швейцарии, Люксембурга и Дании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии количество жертв коронавируса превысило тысячу человек. По состоянию на 3 апреля в стране зафиксировано более 84 тысяч случаев коронавируса, из них 1107 стали летальными.

Также сообщалось, что в Берлине будут штрафовать за нарушение самоизоляции. За пребывание вне своей квартиры или места пребывания без уважительной причины во время карантина жителям немецкой столицы придется заплатить штраф до 100 евро, в то время за открытие общепита предусмотрен штраф в 10 тысяч евро.

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