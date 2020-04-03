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В Берлине будут штрафовать за нарушение самоизоляции

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 14:32
В Берлине будут штрафовать за нарушение самоизоляции
Иллюстрационное фото (bundespolizei.de)

Жителей ожидают штрафы до 10 тысяч евро

Жителям немецкой столицы - Берлина - придется заплатить штраф за пребывание вне своей квартиры или места пребывания без уважительной причины во время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Сообщается, что в таком случае жителей ожидает штраф, который будет варьироваться от 10 до 100 евро.

Берлинский сенат продлил меры по предотвращению распространения коронавируса до 19 апреля включительно.

Также штрафы предусматривается за открытие предприятий общественного питания вопреки запретам владельцам грозит штраф в размере от 1 до 10 тысяч евро. Размещение туристов с ночевками также облагается штрафом от 1 до 10 тысяч евро.

За несоблюдение минимальной дистанции (1,5 метра) грозит штраф от 25 до 500 евро. Нарушителям обязательного домашнего карантина придется заплатить от 250 до 2,5 тысячи евро.

Также запрещены коммерческие туристические прогулки и обзорные экскурсии по городу. Занятия спортом на свежем воздухе в одиночестве или с членами семьи разрешены, но нельзя собираться в группы. Жарить гриль запрещено. Чтобы избежать переполнения людьми, доступ в парки может быть ограничен.

Отметим, по состоянию на 3 апреля в Германии число случаев коронавируса достигло 79696.

Напомним, в Германии с начала пандемии умерли более тысячи человек. Кроме того, Германия обошла Китай по количеству случаев коронавируса и теперь занимает четвертое место в мире. Больше зараженных лишь в Испании, Италии и США. Всего в мире зафиксировано более миллиона зараженных.

Кроме того, между странами ЕС ведутся переговоры о том, следует ли продолжать закрытие границ после Пасхи для предотвращения распространения коронавируса.

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