У Німеччині планують обмежити в'їзд ще з чотирьох країн ЄС

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Обмеження можуть запровадити стосовно Польщі, Чехії, Бельгії та Нідерландів

Німеччина планує ввести обмеження на в'їзд в країну для ще чотирьох країн Європейського союзу у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер планує ввести обмеження для приїжджих з Польщі, Чехії, Бельгії та Нідерландів. У понеділок дане питання розглянемо федеральний кабінет міністрів Німеччини.

Згідно з можливим обмеженням, в'їзд до Німеччини буде дозволено лише тим, у кого є вагомі причини. Подібні обмеження в Німеччині вже діють на поїздки з Австрії, Франції, Швейцарії, Люксембургу та Данії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині кількість жертв коронавірусу перевищила тисячу осіб. Станом на 3 квітня в країні зафіксовано більше 84 тисяч випадків коронавіруса, з них 1107 стали летальними.

Також повідомлялося, що в Берліні будуть штрафувати за порушення самоізоляції. За перебування поза межами своєї квартири чи місця перебування без поважної причини під час карантину жителів німецької столиці доведеться заплатити штраф до 100 євро, у той час за відкриття громадського харчування передбачений штраф в 10 тисяч євро.