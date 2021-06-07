У Німеччині очікують, що договір про транзит російського газу через Україну буде продовжений
Уряд Німеччини очікує, що договір про транзит російського газу через Україну буде продовжений. Оскільки Україна повинна залишатися транзитною країною для російського газу.
Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Finanzen.
"Перш за все, ми закликаємо до того, щоб договір дотримувався всіма сторонами (Україною і РФ, - ред.). Звичайно, бажано, щоб він також був продовжений", - заявив він.
Представник уряду Німеччини підкреслив, що в договорі про транзит газу передбачена можливість його продовження на 10 років.
"Для уряду Німеччини було і залишається головним, що навіть з "Північним потоком-2" Україна залишається країною-транзитером газу", - заявив Зайберт.
За його словами, в договорі встановили курс на це і тим самим послали "важливий сигнал" для забезпечення безпеки поставок газу в Європу.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 6 червня заявив, що завершено укладання першої нитки"Північного потоку - 2".
Крім того, він заявив, що друга нитка російського газопроводу буде добудована протягом 1,5-2 місяців. При цьому він додав, що постачання газу по першій нитці "Північного потоку - 2" можуть початися приблизно через 10 днів.