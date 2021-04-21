UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Германии оценили слова Путина о "красных линиях" для Запада, отметив конфликты с РФ

Автор: РБК-Украина

В кабинете министров Германии отказались комментировать слова президента РФ Владимира Путина о "красных линиях" для Запада. При этом отмечены многочисленные конфликты, осложняющие отношения Москвы с Берлином.

Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает новостной портал UrduPoint.

"Я принципиально не оцениваю и не комментирую заявления иностранных глав государств и правительств", - заявила Деммер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о словах Путина.

Она подчеркнула, что у Берлина и Москвы есть многочисленные конфликты, которые осложняют отношения двух стран. "Несмотря на это, мы должны оставаться в диалоге", - добавила представитель правительства.

Напомним, в ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что в отношениях с другими странами Россия сама будет определять, где проходят "красные линии".

Отметим, Путин также заявил, что не хочет "сжигать мосты" с Западом. Но если Запад сам этого захочет, то "будет ассиметричный и жесткий ответ"

Ранее, в своем обращении Путин вспомнил и об Украине, а именно о Викторе Януковиче. Однако, он мало говорил об Украине, в частности Донбассе.

РБК-Украина писало, что Путина отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться на Донбассе. В Кремле считают, что для этого нужны предпосылки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинГермания
Читайте также
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на Донбассе
Путин - Западу: мы не хотим сжигать мосты, но ответ будет ассиметричным, жестким
Путин: можно как угодно относиться к Януковичу, но планы убийства - это слишком
Прогноз погоды