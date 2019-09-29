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В Германии отреагировали на отсрочку по Brexit

Новости » Политика    29.09.2019 - 15:20
В Германии отреагировали на отсрочку по Brexit
Иллюстративное фото (independent.co.uk)

Германия готова дать на определенных условиях Лондону еще одну очередную отсрочку

Глава немецкого Министерства иностранных дел Хайко Маас заявил, что Европейский союз рассмотрит заявку на отсрочку Brexit, если власти Великобритании ее направят. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что власти Германии готовы дать на определенных условиях Лондону еще одну очередную отсрочку в вопросе выхода из Евросоюза.

"Если Великобритания обратится с просьбой о продлении (срока, необходимого для подготовки Brexit - ред), мы рассмотрим ее в конструктивном ключе", - заявил Маас.

По его словам, отсрочка сверх ранее установленной даты в 31 октября должна сопровождаться "перспективой" дальнейших действий.

"Неопределенность - это растущее бремя для нашей экономики и дееспособности ЕС", - сказал министр.

Напомним, генеральный прокурор Великобритании Джеффри Кокс заявил, что правительство будет просить отсрочку выхода из состава Европейского союза (Brexit), если не удастся заключить соглашение до 19 октября.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе может покинуть свой пост. Оппозиционные депутаты пытаются объединить усилия, чтобы освободить его с должности с целью обеспечения очередной отсрочки Brexit.

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