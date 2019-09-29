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У Німеччині відреагували на відстрочку по Brexit

Новини » Політика    29.09.2019 - 15:20
У Німеччині відреагували на відстрочку по Brexit
Ілюстративне фото (independent.co.uk)

Німеччина готова дати на певних умовах Лондону ще одну чергову відстрочку

Глава німецького Міністерства закордонних справ Хайко Маас заявив, що Європейський союз розгляне заявку на відстрочку Brexit, якщо влада Великобританії її направить. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що влада Німеччини готова дати на певних умовах Лондону ще одну чергову відстрочку в питанні виходу з Євросоюзу.

"Якщо Великобританія звернеться з проханням про продовження (строку, необхідного для підготовки Brexit - ред), ми розглянемо її в конструктивному ключі", - заявив Маас.

За його словами, відстрочка понад раніше встановленої дати 31 жовтня повинна супроводжуватися "перспективою" подальших дій.

"Невизначеність - це зростаюче тягар для нашої економіки та дієздатності ЄС", - сказав міністр.

Нагадаємо, генеральний прокурор Великобританії Джеффрі Кокс заявив, що уряд буде просити відстрочку виходу зі складу Європейського союзу (Brexit), якщо не вдасться укласти угоду до 19 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на наступному тижні може покинути свій пост. Опозиційні депутати намагаються об'єднати зусилля, щоб звільнити його з посади з метою забезпечення чергової відстрочки Brexit.

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