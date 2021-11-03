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В Германии открыли почти 2 тысячи дел из-за подделки COVID-сертификатов

Автор: Валерия Полищук

В Германии правоохранители открыли почти 2 тысячи дел, связанных с поделками COVID-сертификатов. Антирейтинг возглавила Бавария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Федеральная земля Бавария занимает первое место по числу известных случаев подделки сертификатов.- более 600. При этом было изъято 3 тысячи поддельных сертификатов о вакцинации.

Управление уголовной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия сообщило о "среднем трехзначном числе дел".

В Берлине сообщили о 153 уголовных производствах, в Гамбурге - 113.

При этом в Рейнланд-Пфальце сообщили о 76 делах, Бранденбурге - о чуть меньше 60 и Саксония-Анхальте - 32.

Напомним, в Амстердаме арестовали двух медсестер за продажу поддельных COVID-сертификатов.

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