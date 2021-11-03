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В Амстердаме арестовали двух медсестер за подделку COVID-сертификатов

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Амстердам, Среда 03 ноября 2021 18:15
В Амстердаме арестовали двух медсестер за подделку COVID-сертификатов Иллюстративное фото: В Амстердаме арестовали двух медсестер за подделку COVID-сертификатов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Нидерландах арестовали двух помощников врачей по подозрению в торговле поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Они работали в одной амстердамской клинике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Правоохранители арестовали двух женщин, 30 и 31 год, после того, как полиция наткнулась на это дело в ходе продолжающегося расследования по наркотикам.

Считается, что женщины помогли десяткам людей получить сертификаты о прививках, не будучи привитыми. Это приносило им доход от 500 до 1000 евро за сертификат о вакцинации. По словам полиции, они рекламировали поддельные сертификаты в Интернете.

Данные не вакцинированных людей вносились в систему регистрации и получали QR-код и заполненный паспорт прививок со штампом врачебной практики. Полиция пытается выйти на след покупателей поддельных сертификатов о прививках.

Поддельный QR-код имеет инициалы человека, который его "купил", и также может быть использован для путешествий.

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