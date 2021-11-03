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У Німеччині відкрили майже 2 тисячі справ через підробку COVID-сертифікатів

Автор: Валерія Поліщук

У Німеччині правоохоронці відкрили майже 2 тисячі справ, пов'язаних з виробами COVID-сертифікатів. Антирейтинг очолила Баварія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Федеральна земля Баварія займає перше місце за кількістю відомих випадків підробки сертифікатів.- понад 600. При цьому було вилучено 3 тисячі підроблених сертифікатів про вакцинацію.

Управління кримінальної поліції землі Північний Рейн-Вестфалія повідомило про "середню тризначну кількість справ".

У Берліні повідомили про 153 кримінальні провадження, у Гамбурзі - 113.

При цьому в Рейнланд-Пфальці повідомили про 76 справах, Бранденбург - про трохи менше ніж 60 і Саксонія-Ангальт - 32.

Нагадавши, в Амстердамі заарештували двох медсестер за продаж підроблених covid-сертифікатів.

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