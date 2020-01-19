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В Германии открылась международная конференция по Ливии

Новости » Политика     19.01.2020 - 16:21
В Германии открылась международная конференция по Ливии
Фото: Конференция по Ливии (twitter.com/emmevilla)

В Конференции принимают участие как минимум десять глав государств и правительств

В Берлине в воскресенье, 19 января, открылась Международная конференция по Ливии под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РБК-Украина.

Конференция проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель при участии как минимум десять глав государств и правительств.

В саммите участвуют генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президенты Турции Тайип Эрдоган и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, президент Российской Федерации Владимир Путин, представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая. В Берлин прибыли также глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

Напомним, ранее было известно, что Германия планирует провести 19 января саммит по вопросам ситуации в Ливии, на котором планирует обсудить шаги по достижению мира в регионе.

Как сообщало РБК-Украина участники межливийских мирных переговоров в Москве договорились положить конец всем наступательным действиям и стремиться к деэскалации военных действий по всем направлениям.

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