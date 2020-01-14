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В Германии подтвердили дату конференции по ливийскому урегулированию

Новости » Политика     14.01.2020 - 20:48
В Германии подтвердили дату конференции по ливийскому урегулированию
Фото: конфликт в Ливии (twitter.com)

Встреча в столице Германии на уровне глав государств пройдет 19 января

В Германии подтвердили дату берлинского саммита по урегулированию ситуации в Ливии под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что на эту встречу приглашены США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, а также руководство ООН, Европейского Союза, Африканского Союза и Лиги арабских государств. Отдельно упомянуты премьер-министр международно признанного правительства Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар.

"Берлинский саммит по урегулированию ситуации в Ливии под эгидой ООН состоится 19 января на уровне глав государств и правительств", - говорится в сообщении.

Также в берлинском саммите примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон.

Пока неизвестно будет ли принимать участие президент США Дональд Трамп.

Отметим, что с сентября 2019 года Германия участвует в консультациях в рамках работы ООН и спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе по урегулированию внутриливийского конфликта.

Напомним, ранее было известно, что Германия планирует провести 19 января саммит по вопросам ситуации в Ливии, на котором планирует обсудить шаги по достижению мира в регионе.

Как сообщало РБК-Украина, вчера участники межливийских мирных переговоров в Москве договорились положить конец всем наступательным действиям и стремиться к деэскалации военных действий по всем направлениям.

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