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Германия планирует провести саммит по Ливии

Новости » В мире     13.01.2020 - 16:57
Германия планирует провести саммит по Ливии
Фото: конфликт в Ливии (twitter.com)

Участие в саммите примет Эрдоган

Германия планирует провести 19 января саммит по вопросам ситуации в Ливии, на котором планирует обсудить шаги по достижению мира в регионе. Об этом сообщает Reuters.

Саммит состоится в Берлине, где в этот день будет пребывать с официальным визитом президент Турции Реджеп Эрдоган. Президент Турции уже подтвердил участие в саммите.

"Мы конструктивно поддерживали и продолжаем поддерживать "Берлинский процесс". В эти выходные в Берлине пройдет саммит, и мы решительно настроены принять в нем участие", - заявил Эрдоган.

Отметим, в Ливии после свержения режима Муамара Каддафи с 2014 года существует по меньшей мере четыре параллельных правительства. Больше всего власти у международно признанного правительства национального единства во главе с Фаизом Сараджой, которое базируется в столице страны Триполи и которое поддержала ООН, и у Ливийской национальной армии во главе с военным генералом Халифой Хафтаром на востоке страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени. Армия Хафтара требует, чтобы международно признанное правительство Ливии также придерживалось перемирия.

Также РБК-Украина писало, что 5 января Турция начала перебрасывать своих военных на территорию Ливии. Задачей турецких сил является обеспечение безопасности правительства Ливии.

У Хафтара утверждают, что правительственные силы нарушили перемирие в Ливии Германия временно выведет часть военных из Ирака
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