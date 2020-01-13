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В Ливии стороны конфликта откажутся от всех наступательных действий

Новости » Происшествия     13.01.2020 - 18:40
В Ливии стороны конфликта откажутся от всех наступательных действий
Фото: военные Ливии (aa.com.tr)

Участники мирных переговоров договорились положить конец всем наступательным действиям

Стороны конфликта в Ливии планируют отказаться от всех наступательных военных действий в отношении друг друга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что в России сегодня начались многосторонние консультации по ливийскому урегулированию со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2", а далее переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом.

"Участники межливийских мирных переговоров в Москве договорились положить конец всем наступательным действиям и стремиться к деэскалации военных действий по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Известно, что переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжались в Москве более шести часов.

Отметим, что основными вопросами являются параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.

Как известно, в Ливии после свержения режима Муамара Каддафи с 2014 года существует по меньшей мере четыре параллельных правительства. Больше всего власти у международно признанного правительства национального единства во главе с Фаизом Сараджой, которое базируется в столице страны Триполи и которое поддержала ООН.

Напомним, командующий западным округом Ливийской национальной армия Мабрук аль-Газави заявил, что правительственные войска несколько раз нарушали вступивший в силу в полночь воскресенья режим прекращения огня.

Как сообщало РБК-Украина, 26 декабря международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

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