ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Німеччині відкрилася міжнародна конференція з Лівії

Новини » Політика     19.01.2020 - 16:21
У Німеччині відкрилася міжнародна конференція з Лівії
Фото: Конференція з Лівії (twitter.com/emmevilla)

У Конференції беруть участь як мінімум десять глав держав і урядів

В Берліні в неділю, 19 січня, відкрилася Міжнародна конференція з Лівії під егідою Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це повідомляє РБК-Україна.

Конференція проходить у Відомстві федерального канцлера ФРН Ангели Меркель за участю як мінімум десять глав держав і урядів.

У саміті беруть участь генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президенти Туреччини Тайіп Ердоган і Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, державний секретар Сполучених Штатів Майкл Помпео, президент Російської Федерації Володимир Путін, представники Алжиру, Єгипту, ОАЕ, Китаю. У Берлін прибули також голова Уряду національної згоди (ПНР) Лівії Фаїз Саррадж і командувач Лівійської національної армії (ЛНА) фельдмаршал Халіфа Хафтар.

Нагадаємо, раніше було відомо, що Німеччина планує провести 19 січня саміт з питань ситуації в Лівії, на якому планує обговорити кроки щодо досягнення миру в регіоні.

Як повідомляло РБК-Україна, учасники межливийских мирних переговорів у Москві домовилися покласти край всім наступальних дій і прагнути до деескалації військових дій за всіма напрямками.

Помпео і глава МЗС Туреччини обговорили процес мирного врегулювання ситуації в Лівії Італія закликала ввести санкції проти "спонсорів" війни в Лівії
Новини України Ливияконференция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся