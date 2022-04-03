В Германии осудили зверства оккупантов в Буче и пообещали ужесточить санкции против РФ

В Министерстве иностранных дел Германии осудили зверства российских оккупантов, совершенные в Буче. Там пообещали усилить санкции против России, а Украине продолжить оказывать оборонную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Германии Анналену Бербок в Twiitter.

"Фотографии из Бучи невыносимо ужасны. Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ. Ответственные за военные преступления должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против России и еще больше будем поддерживать оборону Украины", - написала министр.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович в специальном обращении по поводу массовых убийств российскими военными мирных жителей в городах Киевской области призвал мир обратить внимание на эти преступления, которые выглядят как "картинка из фильма ужасов".

Добавим, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский отреагировал на зверства российских оккупантов в Буче под Киевом. По его словам, расправа над мирными жителями является военным преступлением.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал массовые убийства мирного населения в Киевской области и заявил, что европейские лидеры должны немедленно остановить действия РФ.

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