У Німеччині засудили звірства окупантів в Бучі та пообіцяли посилити санкції проти РФ

У Міністерстві закордонних справ Німеччини засудили звірства російських окупантів, вчинені в Бучі. Там пообіцяли посилити санкції проти Росії, а Україні продовжити надавати оборонну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Німеччини Анналену Бербок в Twiitter.

"Фотографії з Бучі нестерпно жахливі. Нестримне насильство Путіна знищує безневинні сім'ї та не знає меж. Відповідальні за воєнні злочини мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії і ще більше будемо підтримувати оборону Україну", - написала міністр.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович у спеціальному зверненні щодо масових вбивств російськими військовими мирних жителів у містах Київської області закликав світ звернути увагу на ці злочини, які виглядають як "картинка з фільму жахів".

Додамо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський відреагував на звірства російських окупантів у Бучі під Києвом.За його словами, розправа над мирними жителями є військовим злочином.

Крім того, радник глави офісу президента Михайло Подоляк показав масові вбивства мирного населення в Київській області та заявив, що європейські лідери мають негайно зупинити дії РФ.

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