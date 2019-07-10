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В Германии осудили боевика "ДНР"

Новости » Общество    10.07.2019 - 21:05
В Германии осудили боевика "ДНР"
Иллюстративное фото (twitter.com/nab_ukr)

Мужчина помогал боевикам на Донбассе около двух лет

Суд Германии признал виновным в участии в конфликте на востоке Украины гражданина своей страны, выходца из Кыргызстана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche welle.

Как сообщается, Алекс Д. на востоке Украины помогал боевикам около двух лет. Когда наемник вернулся в Германию в 2016 году, его задержали, а сегодня, 10 июля, признали виновным в подготовке "тяжкого преступления, что грозит государственной безопасности".

Отмечается, что на фотографиях, приобщенных к уголовному делу, мужчина позирует на танке, с автоматом Калашникова, а также рядом с другими боевиками в военной форме. Что именно 43-летний Алекс делал почти два года в зоне конфликта, неизвестно.

Законы Германии запрещают участвовать в военных конфликтах в иностранных государствах. Но за свои противоправные происшествия на Донбассе виновный получил срок в два года условно.

В дортмундской прокуратуре убеждены: мужчина принимал непосредственное участие в боевых действиях. Но достаточных доказательств, чтобы доказать это обвинение в суде, немецкие следователи найти не смогли, что и спасло его от тюрьмы. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Брестский областной суд Беларуси приговорил боевика российско-окупационных войск, жителя города Брест к двух годам лишения свободы

Кроме того, Кременской районный суд Луганской области приговорил боевика российско-оккупационных войск, жителя города Голубовка Луганской области до 8 лет лишения свободы.

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