У Німеччині засудили бойовика "ДНР"

Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

Чоловік допомагав бойовикам на Донбасі близько двох років

Суд Німеччини визнав винним в участі в конфлікті на сході України громадянина своєї країни, вихідця з Киргизстану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche welle.

Як повідомляється, Алекс Д. на сході України допомагав бойовикам близько двох років. Коли наймит повернувся в Німеччину в 2016 році, його затримали, а сьогодні, 10 липня, визнали винним у підготовці тяжкого злочину, що загрожує державній безпеці".

Наголошується, що на фотографіях, долучених до кримінальної справи, чоловік позує на танку, з автоматом Калашникова, а також поряд з іншими бойовиками у військовій формі. Що саме 43-річний Алекс робив майже два роки в зоні конфлікту, невідомо.

Закони Німеччини забороняють брати участь у військових конфліктах в іноземних державах. Але за свої протиправні події на Донбасі винний отримав термін у два роки умовно.

У дортмундської прокуратурі переконані: чоловік брав безпосередню участь у бойових діях. Але достатніх доказів, щоб довести це обвинувачення в суді, німецькі слідчі не змогли знайти, що і врятувало його від в'язниці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Брестський обласний суд Білорусі засудив бойовика російсько-тужних окупаційних військ, жителя міста Брест до двох років позбавлення волі.

Крім того, Кремінський районний суд Луганської області засудив бойовика російсько-окупаційних військ, жителя міста Голубівка Луганської області до 8 років позбавлення волі.