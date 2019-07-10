ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Німеччині засудили бойовика "ДНР"

Новини » Суспільство    10.07.2019 - 21:05
У Німеччині засудили бойовика "ДНР"
Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

Чоловік допомагав бойовикам на Донбасі близько двох років

Суд Німеччини визнав винним в участі в конфлікті на сході України громадянина своєї країни, вихідця з Киргизстану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche welle.

Як повідомляється, Алекс Д. на сході України допомагав бойовикам близько двох років. Коли наймит повернувся в Німеччину в 2016 році, його затримали, а сьогодні, 10 липня, визнали винним у підготовці тяжкого злочину, що загрожує державній безпеці".

Наголошується, що на фотографіях, долучених до кримінальної справи, чоловік позує на танку, з автоматом Калашникова, а також поряд з іншими бойовиками у військовій формі. Що саме 43-річний Алекс робив майже два роки в зоні конфлікту, невідомо.

Закони Німеччини забороняють брати участь у військових конфліктах в іноземних державах. Але за свої протиправні події на Донбасі винний отримав термін у два роки умовно.

У дортмундської прокуратурі переконані: чоловік брав безпосередню участь у бойових діях. Але достатніх доказів, щоб довести це обвинувачення в суді, німецькі слідчі не змогли знайти, що і врятувало його від в'язниці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Брестський обласний суд Білорусі засудив бойовика російсько-тужних окупаційних військ, жителя міста Брест до двох років позбавлення волі.

Крім того, Кремінський районний суд Луганської області засудив бойовика російсько-окупаційних військ, жителя міста Голубівка Луганської області до 8 років позбавлення волі.

У Білорусі засудили ще одного бойовика "ДНР" Суд відпустив з-під варти "екс-міністра" охорони здоров'я Криму Михальчевского
Новини України ГерманияСудбойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся