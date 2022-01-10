UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Германии объяснили приостановку сертификации "Северного потока-2"

Автор: Мария Кучерявец

Сертификацию газопровода "Северный поток-2" приостановили, поскольку он не соответствует требованиям Евросоюза. Вместе с тем, вопрос о запуске проекта имеет геополитический характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналену Бербок в интервью итальянской газете La Stampa.

По ее словам, правительство страны прописало в соглашении о коалиции, что все энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, и, в том числе и "Северный поток-2".

"В это время это не так, поэтому процесс сертификации прекращен", - пояснила Бербок.

Также глава МИД Германии заявила, что политическая ответственность состоит в том, "чтобы каждый житель Европы, независимо от уровня доходов, мог позволить себе электричество и отопление".

"Поэтому важно укрепить европейскую энергетическую независимость", - добавила Бербок.

Напомним, ранее в Германии допустили остановку "Северного потока-2". В частности, в случае нового вторжения РФ в Украину.

Добавим, министр экономики Германии допустил полную остановку "Северного потока-2" из-за угроз Украине.

Впоследствии стало известно, что Сенат США 14 января будет голосовать за законопроект о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияСеверный поток-2