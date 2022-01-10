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У Німеччині пояснили зупинення сертифікації "Північного потоку-2"

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Німеччина, Понеділок 10 січня 2022 09:57
У Німеччині пояснили зупинення сертифікації "Північного потоку-2" Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" призупинили, оскільки він не відповідає вимогам Євросоюзу. Разом з тим, питання про запуск проекту має геополітичний характер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Німеччини Анналену Бербок в інтерв'ю італійській газеті La Stampa.

За її словами, уряд країни прописав в угоді про коаліцію, що всі енергетичні проекти у Німеччині мають відповідати європейським вимогам, і, в тому числі й "Північний потік-2".

"В цей час це не так, тому процес сертифікації припинено", - пояснила Бербок.

Також глава МЗС Німеччини заявила, що політична відповідальність полягає в тому, "щоб кожен мешканець Європи, незалежно від рівня доходів, міг дозволити собі електрику та опалення".

"Тому важливо зміцнити європейську енергетичну незалежність", - додала Бербок.

Нагадаємо, раніше у Німеччині допустили зупинку "Північного потоку-2". Зокрема, у разі нового вторгнення РФ в Україну.

Додамо, міністр економіки Німеччини допустив повну зупинку "Північного потоку-2" через погрози Україні.

Згодом стало відомо, що Сенат США 14 січня голосуватиме за законопроект про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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Германия Північний потік-2
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