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В Германии обвинили Россию в торговой войне из-за сокращения поставок газа

Фото: в Германии обвинили Россию в торговой войне из-за сокращения поставок газа (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Россия ведет торговую войну, объявляя о сокращении поставок газа по трубопроводу "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По его словам, Россия нарушает договоры и обвиняет других.

"У них даже не хватило духу сказать, что мы находимся в торговой войне с вами, ребята. Вместо этого рассказывают фарсовые истории, которые просто не соответствуют действительности", - заявил он.

Теперь "Газпром" будет решать "по своему усмотрению", будет ли полностью прекращена подача природного газа, добавил министр.

"Россия ведет коварную игру", - отметил он.

Напомним, "Газпром" продолжает уменьшение поставок газа в Европу через трубопровод "Северный поток". Причиной уменьшения снабжения называют "окончание срока межремонтной наработки до капитального ремонта".

Раньше "Газпром" уже сокращал поставки газа в Европу. Тогда причиной этого называли задержку с ремонтом агрегатов компанией Siemens.

К тому же, президент РФ Владимир Путин заявлял, что намерен сократить поставки газа вдвое.

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ГерманияГазпромСеверный поток