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У Німеччині звинуватили Росію в торговій війні через скорочення постачання газу

Фото: у Німеччині звинуватили Росію в торговій війні через скорочення поставок газу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Віцеканцлер Німеччини, міністр у справах економіки і захисту клімату Роберт Хабек заявив, що Росія веде торгову війну, оголошуючи про скорочення постачання газу по трубопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За його словами, Росія порушує договори і звинувачує інших.

"У них навіть не вистачило духу сказати, що ми знаходимося в торговій війні з вами, хлопці. Замість цього розповідають фарсові історії, які просто не відповідають дійсності", - заявив він.

Тепер "Газпром" буде вирішувати "на свій розсуд", чи буде повністю припинена подача природного газу, додав міністр.

"Росія веде підступну гру", - зазначив він.

Нагадаємо, "Газпром" продовжує зменшення постачання газу в Європу через трубопровід "Північний потік". Причиною зменшення постачання називають "закінчення терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту".

Раніше "Газпром" вже скорочував постачання газу в Європу. Тоді причиною цього називали затримку з ремонтом агрегатів компанією Siemens.

До того ж президент РФ Володимир Путін заявляв, що має намір скоротити постачання газу вдвічі.

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ГерманияГазпромСеверный поток