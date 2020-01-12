У Німеччині знешкодили дві знайдені бомби часів Другої світової війни

Евакуйовані раніше жителі повертаються додому
У місті Дортмунд у Німеччині в неділю знешкодили дві авіаційні бомби часів Другої світової війни, через які раніше були евакуйовані 14 тисяч людей. Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті міста.
Зазначено, що евакуйовані жителі повертаються додому.
"У кварталі лікарень знешкоджені дві бомби, зона евакуації вільна", - зазначено в повідомленні.
За інформацією місцевої влади, на Луізенштрассе була вилучена британська бомба вагою 250 кілограмів. Американська бомба, також вагою 250 кг, була виявлена на Беургаусштрассе. Обидві бомби знаходилися поблизу лікарень.
Крім того, не підтвердилися підозри про наявність ще двох авіабомб.
Підкреслюється, що місто повертається до нормального життя.
Нагадаємо, на заході міста Дортмунд у Німеччині знайшли дві авіабомби часів Другої світової війни, в результаті чого довелося евакуювати 14 тисяч осіб. Зокрема, був закритий головний залізничний вокзал.
Як писало РБК-Україна раніше, 15 грудня 2019-го влада італійського міста Бріндізі евакуювали понад 50 тисяч жителів через операцію зі знешкодження виявленої раніше бомби часів Другої світової війни.
Додамо також, в кінці листопада в Парижі на Північному вокзалі після виявлення підозрілого предмета евакуювали співробітників, пасажирів і відвідувачів. Правоохоронцям довелося евакуювати частину вокзалу.