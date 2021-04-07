У Німеччині стурбовані ситуацією на Донбасі і звернулися до РФ

Німеччина стурбована загостренням ситуації на Донбасі . Вона висловила стурбованість у діалозі з Росією.

Про це заявила на брифінгу представник Кабінету міністрів Німеччини Ульріке Деммер.

Представників ФРН, зокрема, турбує переміщення російських військ біля кордонів України.

"Як ви знаєте, за останні дні НАТО, ЄС і багато партнерів висловили занепокоєння з приводу посилення військової присутності Росії. Уряд ФРН поділяє цю стурбованість і повідомив про це Москві", - повідомила Деммер.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський у розмові з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявив, що членство в НАТО могло б покласти кінець війні на Донбасі.