У Німеччині стурбовані ситуацією на Донбасі і звернулися до РФ
Німеччина стурбована загостренням ситуації на Донбасі. Вона висловила стурбованість у діалозі з Росією.
Про це заявила на брифінгу представник Кабінету міністрів Німеччини Ульріке Деммер.
Представників ФРН, зокрема, турбує переміщення російських військ біля кордонів України.
"Як ви знаєте, за останні дні НАТО, ЄС і багато партнерів висловили занепокоєння з приводу посилення військової присутності Росії. Уряд ФРН поділяє цю стурбованість і повідомив про це Москві", - повідомила Деммер.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський у розмові з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявив, що членство в НАТО могло б покласти кінець війні на Донбасі.
Нагадаємо, віце-прем'єр Олексій Резніков пояснив військову активізацію Росії бажанням звернути на себе увагу.
Також повідомлялося, що США закликали РФ знизити напруженість у відносинах з Україною.