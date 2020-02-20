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У Німеччині невідомі відкрили стрілянину в барах, 8 загиблих

Новини » В світі     20.02.2020 - 02:18
У Німеччині невідомі відкрили стрілянину в барах, 8 загиблих
Ілюстративне фото (twitter.com/dnerfunboss)

Невідомі атакували дві кальянні в різних районах міста

В німецькому місті Ханау недалеко від Франкфурта невідомий влаштував стрілянину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

В результаті події щонайменше вісім людей загинули, п'ять серйозно постраждали.

Наголошується, що стрілець відкрив вогонь в барі, а потім на одній з площ міста.

За даними джерел видання, злочинець вів вогонь з салону власного автомобіля.

Поліція Ханау підтвердила інформацію про п'ятьох важко поранених і додала, що нападники пересувалися на автомобілі темного кольору.

Як повідомляє hessenschau.de, невідомі атакували дві кальянні в різних районах міста. В одному з барів у центрі міста були застрелені три людини. Потім нападники вирушили в район Кессельштадт, де були вбиті п'ять осіб.

На місцях злочинів працює поліція. Злочинці втекли. До їх пошуків залучені вертольоти.

Нагадаємо, у Берліні в результаті стрілянини один людина загинула, ще четверо отримали поранення. У заяві прес-секретаря поліції мовиться, що інцидент стався в п'ятницю, 14 лютого, в берлінському районі Кройцберг біля концертно-спортивного залу Темподром, де проходило турецьке комедійне шоу Güldür Güldür Show.

Раніше на Кіпрі, в курортному місті Айя-Напа, невідомий відкрив вогонь з автомата по кафе, в результаті чого постраждали четверо людей. За даними поліції, метою був відомий бізнесмен, який покинув заклад за 15 хвилин до стрілянини.

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