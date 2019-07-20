В Германии небольшой самолет разбился возле гипермаркета

В немецком городе Баден-Вюртемберге небольшой самолет упал на территорию гипермаркета, в результате чего погибли минимум три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bild.

Сообщаете, что самолет врезался в фасад гипермаркета Bauhaus, специализирующегося на продаже строительных материалов и товаров для дома. Отмечается, что в мерах безопасности здание эвакуировали. По предварительным данным, все трое погибших находились в самолете.

На месте происшествия находится полиция и устанавливает все обстоятельства. Согласно одной из версий, проблемы с самолетом могли возникнуть при посадке или взлете на аэродроме.

Напомним, в горах Альпах

в Германии недалеко от аэродрома в Гессене в коммуне Эгельсбах потерпел крушение легкий самолет, на борту которого находилась российский предпринематель Наталья Филева. Сообщается, что в результате катастрофы погибли три человека, в том числе и Филева. После падения самолет практически полностью сгорел.