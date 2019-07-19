В Альпах при крушении самолета погибли три человека

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Самолет разбился вчера вечером в горах недалеко от города Лейташ

В горах Альпах недалеко от границы с Германией разбился небольшой самолет, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Самолет разбился вчера вечером в горах недалеко от города Лейташ. Он врезался в скалу на высоте около 2300 метров. Власти утверждают, что самолет полностью сгорел после крушения, и было не сразу ясно, где он был зарегистрирован или куда направлялся.

В результате авиакатастрофы погибли три человека. Их личности не установлены.

Напомним, в Германии недалеко от аэродрома в Гессене в коммуне Эгельсбах потерпел крушение легкий самолет, на борту которого находилась российский предпринематель Наталья Филева. Сообщается, что в результате катастрофы погибли три человека, в том числе и Филева. После падения самолет практически полностью сгорел.

РБК-Украина писало, что самолет Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines разбился 10 марта спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии. Все 157 человек на борту погибли. Позже эксперты назвали причину катастрофы Boeing в Эфиопии. В частности, они пришли к выводу, что причиной стала ошибка в работе системы автоматической корректировки положения самолета в воздухе.