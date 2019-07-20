У Німеччині невеликий літак розбився біля гіпермаркету

У німецькому місті Баден-Вюртемберзі невеликий літак впав на територію гіпермаркету, в результаті чого загинули щонайменше три людини. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на видання Bild.

Повідомляєте, що літак врізався в фасад гіпермаркету Bauhaus, що спеціалізується на продажу будівельних матеріалів і товарів для будинку. Відзначається, що заходи безпеки будівлі евакуювали. За попередніми даними, всі троє загиблих знаходилися в літаку.

На місці події перебуває поліція і встановлює всі обставини. Згідно з однією з версій, проблеми з літаком могли виникнути під час посадки або зльоту на аеродромі.

Нагадаємо, в горах Альпах

в Німеччині неподалік від аеродрому в Гессені в комуні Egelsbach розбився легкий літак, на борту якого знаходилася російський підприємець Наталія Филева. Повідомляється, що в результаті катастрофи загинули три людини, у тому числі і Филева. Після падіння літак практично повністю згорів.