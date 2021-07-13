В Германии назвали условие для запуска "Северного потока-2"

"Как строительство, так и эксплуатация газопровода "Северный поток-2" одобрены компетентными ведомствами", - цитирует ТАСС представителя министерства.

По его словам, среди компетентных органов, одобривших строительство газопровода, - Федеральное ведомство судоходства и гидрографии в Гамбурге и Горное управление в Штральзунде.

В министерстве отметили, что первая нитка "Северного потока-2" уже готова, а строительство второй продолжается. При этом для оставшихся работ и сдачи газопровода в эксплуатацию не потребуется выдача новых разрешений от упомянутых выше ведомств.

"И все же запуск последует только после того, как признанные эксперты подтвердят, что строительство трубопровода соответствовало нормам", - подчеркнули в региональном министерстве.

Издание отмечает, что именно в землях Мекленбург - Передняя Померания находится точка выхода на берег "Северного потока-2".