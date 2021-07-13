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У Німеччині назвали умову для запуску "Північного потоку-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Будівництво "Північного потоку-2" і його подальша експлуатація схвалені відомствами Німеччини. Однак запуск газопроводу можливий тільки після того, як "визнані експерти" підтвердять відповідність виконаних робіт всім нормам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство енергетики, інфраструктури і цифровізації землі Мекленбург - Передня Померанія.

"Як будівництво, так і експлуатація газопроводу "Північний потік-2" схвалені компетентними відомствами", - цитує ТАСС представника міністерства.

За його словами, серед компетентних органів, які схвалили будівництво газопроводу, - Федеральне відомство судноплавства і гідрографії в Гамбурзі і Гірське управління в Штральзунд.

У міністерстві відзначили, що перша нитка "Північного потоку-2" вже готова, а будівництво другої триває. При цьому для решти робіт і здачі газопроводу в експлуатацію не буде потрібно видача нових дозволів від згаданих вище відомств.

"І все ж запуск піде тільки після того, як визнані експерти підтвердять, що будівництво трубопроводу відповідало нормам", - підкреслили в регіональному міністерстві.

Видання зазначає, що саме в землях Мекленбург - Передня Померанія знаходиться точка виходу на берег "Північного потоку-2".

Відзначимо, раніше виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівництво "Північного потоку-2" планується завершити в серпні. За його словами, газопровід вже завершено на 98%.

Відзначимо, напередодні глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав прийнятну для України гарантію для запуску "Північного потоку-2".

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ГерманияПівнічний потік-2