У Німеччині назвали умову для запуску "Північного потоку-2"

"Як будівництво, так і експлуатація газопроводу "Північний потік-2" схвалені компетентними відомствами", - цитує ТАСС представника міністерства.

За його словами, серед компетентних органів, які схвалили будівництво газопроводу, - Федеральне відомство судноплавства і гідрографії в Гамбурзі і Гірське управління в Штральзунд.

У міністерстві відзначили, що перша нитка "Північного потоку-2" вже готова, а будівництво другої триває. При цьому для решти робіт і здачі газопроводу в експлуатацію не буде потрібно видача нових дозволів від згаданих вище відомств.

"І все ж запуск піде тільки після того, як визнані експерти підтвердять, що будівництво трубопроводу відповідало нормам", - підкреслили в регіональному міністерстві.

Видання зазначає, що саме в землях Мекленбург - Передня Померанія знаходиться точка виходу на берег "Північного потоку-2".