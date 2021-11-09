В Германии назвали сроки запуска "Северного потока-2"

Член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые", возглавлявшего комитет по экономике и энергетике, Клаус Эрнст заявил, что процесс сертификации "Северного потока-2" может быть завершен в начале 2022 года. Также в следующем году может состоятся запуск газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Пока что есть некоторые неопределенности, необходимые для запуска работы газопровода, но их можно будет урегулировать. Думаю, "Газпром" сможет это уладить… Считаю, что запуск сможет состояться - самое позднее в начале следующего года", - сказал Эрнст.

Отметим, что российский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2" еще 10 сентября 2021 года. К слову, строительство газопровода продлилось на полтора года дольше, чем это было запланировано.