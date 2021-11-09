RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Німеччині назвали терміни запуску "Північного потоку-2"

Автор: РБК-Україна

Член бундестагу ФРН минулого скликання від партії "Ліві", який очолював комітет з економіки та енергетики, Клаус Ернст заявив, що процес сертифікації "Північного потоку-2" може бути завершено на початку 2022 року. Також наступного року може відбутися запуск газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Поки що є деякі невизначеності, необхідні для запуску роботи газопроводу, але їх можна буде врегулювати. Думаю, "Газпром" зможе це залагодити... Вважаю, що запуск зможе відбутися - пізніше за все на початку наступного року", - сказав Ернст.

Зазначимо, що російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2" ще 10 вересня 2021 року. До речі, будівництво газопроводу тривало на півтора роки довше, ніж це було заплановано.

Нагадаємо, Росія заявила про готовність до запуску "Північного потоку-2".

А глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія створює енергетичну кризу в ЄС, щоб виправдати запуск "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2