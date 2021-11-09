У Німеччині назвали терміни запуску "Північного потоку-2"

Член бундестагу ФРН минулого скликання від партії "Ліві", який очолював комітет з економіки та енергетики, Клаус Ернст заявив, що процес сертифікації "Північного потоку-2" може бути завершено на початку 2022 року. Також наступного року може відбутися запуск газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Поки що є деякі невизначеності, необхідні для запуску роботи газопроводу, але їх можна буде врегулювати. Думаю, "Газпром" зможе це залагодити... Вважаю, що запуск зможе відбутися - пізніше за все на початку наступного року", - сказав Ернст.

Зазначимо, що російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2" ще 10 вересня 2021 року. До речі, будівництво газопроводу тривало на півтора роки довше, ніж це було заплановано.