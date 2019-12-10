У Німеччині назвали санкції проти "Північного потоку-2" загрозою суверенітету ЄС

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Санкції США можуть поставити під питання реалізацію проектів по СПГ в Німеччині

Санкції США проти російського газопроводу "Північний потік-2" загрожують суверенітету Європейського союзу. Про це заявили в Східному комітеті німецької економіки.

Зокрема, комітет німецької економіки розцінює санкції США проти газопроводу як атаку на суверенітет Євросоюзу і несприятливий сигнал для досягнутих в Парижі угод.

"Якщо справа дійде до санкцій, це стане прямою атакою на суверенітет Європейського союзу і фатальним сигналом для паризьких зусиль щодо досягнення миру", - заявив голова комітету Олівер Хермес.

У комітеті відзначили, що санкції США проти "Північного потоку - 2" можуть поставити під питання реалізацію проектів по СПГ в ФРН.

Нагадаємо, Конгрес США включив до оборонного бюджету на 2020 рік санкції проти двох російських газопроводів - "Північний потік-2" і "Турецький потік". Так, у понеділок, 9 грудня, обидві палати Конгресу схвалили включення санкцій проти російських газопроводів в оборонний бюджет.

Раніше РБК-Україна писало, що в оборонний бюджет США не були включені санкції проти державного боргу Росії, які були в початковому проекті бюджету. Під час затвердження проекту зазначені пункти були зняті з розгляду.

Додамо, президент США Дональд Трамп заявив, що він ще не визначився з санкціями щодо проекту газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це питання Німеччина повинна вирішувати самостійно. Трамп на питання журналіста, чи збираються США ввести санкції проти газопроводу, конкретної відповіді не дав.