Готов ли Шольц взять главную роль в переговорах с Путиным: мнение посла Украины
На сегодня украинская сторона не понимает, готов ли следующий канцлер Германии Олаф Шольц взять на себя главную роль в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в нормандском формате. Этот вопрос пока остается открытым.
Об этом в эксклюзивном комментарии РБК-Украина рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
По его словам, в коалиционном соглашении социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов, которые формируют новую власть в Германии, есть призывы к России прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым, но нет упоминания о нормандском формате, хотя он является ключевым политико-дипломатическим инструментом для деоккупации Донбасса.
"Действительно ли готов следующий канцлер Олаф Шольц брать на себя главную роль в непростых переговорах с Путиным? Этот вопрос пока остается открытым. Украина продолжает настаивать на проведении берлинского саммита "нормандской четверки", чтобы вывести мирный процесс из тупика, в который всех нас завела Россия. Этот вызов станет одним из первых серьезных стресс-тестов для Берлина", - отметил Мельник.
Подробнее о политической ситуации в Германии читайте в материале РБК-Украина "Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии".
Напомним, накануне стало известно, что лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц станет новым канцлером Германии.
В коалиционном соглашении также говорится о том, что Украина должна иметь возможность сблизиться с ЕС.