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В Німеччині назвали дату обрання нового канцлера

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Четвер 02 грудня 2021 15:45
В Німеччині назвали дату обрання нового канцлера Фото: в Німеччині назвали дату обрання нового канцлера (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голосування німецького бундестагу щодо обрання нового канцлера відбудеться вже 8 грудня. Очікується, що Ангелу Меркель замінить лідер Соціал-Демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту Німеччини.

У четвер журналісти отримали запрошення на засідання парламенту 8 грудня, під час якого відбудеться обрання федерального канцлера.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що згідно з коаліційною угодою Німеччини, новим канцлером країни стане лідер Соціал-Демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц.

Також РБК-Україна писало про те, чого очікувати Україні від нового канцлера та чи готовий він взяти на себе головну роль у переговорах з Путіним.

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