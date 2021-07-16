В Германии из-за наводнения более тысячи человек пропали без вести

В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов.

"Ввиду сложной обстановки окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны", - говорится в сообщении.

Как сообщает NL Times, на юго-востоке Нидерландов объявили эвакуацию более 15 тыс. человек из-за угрозы потопа.

"Сегодня вечером часть Маастрихта будет затоплена. В затронутых районах мы ожидаем достаточно высокий уровень воды - от 80 сантиметров до пяти метров", - рассказали в службе безопасности региона Южный Лимбург.

В другом лимбургском городе Рурмонд эвакуации подлежат дома, которые расположены рядом с притоками реки Маас. Необходимость укрыться в убежищах касается около пяти тыс. горожан.

"Это беспрецедентная ситуация. Мы никогда не наблюдали такого стока воды из Мааса", - подчеркнул сотрудник службы безопасности региона Северный Лимбург Антуан Шолтен.