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У Німеччині через повінь понад тисячу людей зникли безвісти

Автор: Артур Родивилов

Влада німецького району Арвайлер повідомила про 1,3 тис. зниклих безвісти унаслідок повені. Рятувальники продовжують пошуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву влади німецького округу Арвайлер.

В одному тільки районі окружного міста Бад-Нойенар-Арвайлер вранці було близько тисячі викликів.

"Зважаючи на складну обстановку остаточні висновки щодо ситуації зараз неможливі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє NL Times, на південному сході Нідерландів оголосили евакуацію понад 15 тис.осіб через загрозу потопу.

"Сьогодні ввечері частина Маастрихту буде затоплена. У порушених районах ми очікуємо досить високий рівень води - від 80 сантиметрів до п'яти метрів", - розповіли в Службі безпеки регіону Південний Лімбург.

В іншому лімбурзькому місті Рурмонд евакуації підлягають будинки, які розташовані поруч з притоками річки Маас. Необхідність сховатися в притулках стосується близько п'яти тис. городян.

"Це безпрецедентна ситуація. Ми ніколи не спостерігали такого стоку води з Маасу", - підкреслив співробітник Служби безпеки регіону Північний Лімбург Антуан Шолтен.

Нагадаємо, на західну і центральну частину Німеччини обрушився циклон Бернд, який приніс з собою сильні зливи і призвів до масштабних повеней.

Крім того, в окрузі Рейн-Ерфт влади оголосили режим надзвичайної ситуації через загрозу подальших затоплень.

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