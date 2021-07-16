У Німеччині через повінь понад тисячу людей зникли безвісти

Влада німецького району Арвайлер повідомила про 1,3 тис. зниклих безвісти унаслідок повені. Рятувальники продовжують пошуки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву влади німецького округу Арвайлер.
В одному тільки районі окружного міста Бад-Нойенар-Арвайлер вранці було близько тисячі викликів.
"Зважаючи на складну обстановку остаточні висновки щодо ситуації зараз неможливі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє NL Times, на південному сході Нідерландів оголосили евакуацію понад 15 тис.осіб через загрозу потопу.
"Сьогодні ввечері частина Маастрихту буде затоплена. У порушених районах ми очікуємо досить високий рівень води - від 80 сантиметрів до п'яти метрів", - розповіли в Службі безпеки регіону Південний Лімбург.
В іншому лімбурзькому місті Рурмонд евакуації підлягають будинки, які розташовані поруч з притоками річки Маас. Необхідність сховатися в притулках стосується близько п'яти тис. городян.
"Це безпрецедентна ситуація. Ми ніколи не спостерігали такого стоку води з Маасу", - підкреслив співробітник Служби безпеки регіону Північний Лімбург Антуан Шолтен.
Нагадаємо, на західну і центральну частину Німеччини обрушився циклон Бернд, який приніс з собою сильні зливи і призвів до масштабних повеней.
Крім того, в окрузі Рейн-Ерфт влади оголосили режим надзвичайної ситуації через загрозу подальших затоплень.