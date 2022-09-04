В Германии нашли новый источник средств для снижения цен на газ: о чем речь

Правительство Германии будет использовать доходы от непредвиденных налогов для снижения цен на энергоносители для конечных потребителей.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение в Берлине.

"Мы намерены использовать доходы от непредвиденных налоговых поступлений в федеральный бюджет для снижения цен на газ, нефть и уголь для конечных потребителей", - заявил Шольц.

Он также отметил, что правительство планирует привязать определенные социальные пособия к текущему или ожидаемому уровню инфляции в будущем и выделит 1,5 миллиарда евро на льготные проездные в общественном транспорте.

Эти меры являются частью пакета на 65 миллиардов евро, который правительство ФРГ правящей коалиции согласовало в воскресенье, чтобы помочь гражданам и компаниям бороться с ростом инфляции.