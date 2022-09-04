У Німеччині знайшли нове джерело коштів для зниження цін на газ: про що йдеться
Уряд Німеччини буде використовувати доходи від непередбачених податків для зниження цін на енергоносії для кінцевих споживачів.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення в Берліні.
"Ми маємо намір використовувати доходи від непередбачених податкових надходжень до федерального бюджету для зниження цін на газ, нафту і вугілля для кінцевих споживачів", - заявив Шольц.
Він також зазначив, що уряд планує прив'язати певні соціальні допомоги до поточного або очікуваного рівня інфляції в майбутньому і виділить 1,5 мільярда євро на пільгові проїзні в громадському транспорті.
Ці заходи є частиною пакета на 65 мільярдів євро, який уряд ФРН погодив у неділю, щоб допомогти громадянам і компаніям боротися зі зростанням інфляції.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія є ненадійним партнером у поставках енергоресурсів. Він вважає, що Німеччина зможе пережити цю зиму.
Водночас у Німеччині заявили, що зможуть пережити опалювальний період без російського газу.
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