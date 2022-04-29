Германия повысит социальные выплаты для украинских беженцев

Начиная с июня, Германия повысит уровень социальной защиты и поддержку в поиске работы для украинцев. Изменения предусмотренные законопроектом будут пересмотрены Бундестагом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW .

Пока же неизвестно, будут ли социальные ведомства общин, которые уже перед этим предоставляли соцвыплаты украинским беженцам - передавать их данные в Jobcenter. Возможно, это нужно будет делать самостоятельно до 1 июня.

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