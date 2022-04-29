Германия повысит социальные выплаты для украинских беженцев
Фото: Германия повысит социальные выплаты для украинских беженцев (Getty Images)
Начиная с июня, Германия повысит уровень социальной защиты и поддержку в поиске работы для украинцев. Изменения предусмотренные законопроектом будут пересмотрены Бундестагом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.
Что изменится для украинских беженцев с 1 июня:
- беженцы будут получать социальную помощь, которую получают немецкие безработные. Ставка помощи для взрослого человека составляет 449 евро. Правительство выделило для украинских беженцев два млрд евро;
- украинцы, получившие защиту в стране, имеют разрешение на работу без ограничений. Для этого необходимо будет зарегистрироваться в центрах занятости - Jobcenter.
Пока же неизвестно, будут ли социальные ведомства общин, которые уже перед этим предоставляли соцвыплаты украинским беженцам - передавать их данные в Jobcenter. Возможно, это нужно будет делать самостоятельно до 1 июня.
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