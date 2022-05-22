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У Німеччині можуть прискорити визнання професійної кваліфікації українців

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Берлін, Неділя 22 травня 2022 06:17
У Німеччині можуть прискорити визнання професійної кваліфікації українців Фото: у Німеччині можуть прискорити визнання професійної кваліфікації українців (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Міністерстві освіти Німеччини закликають без бюрократії визнавати професійну кваліфікацію українців. Рішення може прискорити їх інтеграцію на ринку праці.

Як передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами міністра освіти Беттіни Штарк-Ватцінгер, Німеччина повинна активно підтримувати бажання українських біженців працювати, однак для визнання профкваліфікацій необхідна велика стандартизація та уніфікація в землях. Крім того, розглядається варіант отримання посткваліфікації вже після влаштування на роботу.

Вона також додала, що Німеччина зміцнює співпрацю з Міністерством освіти і науки України, щоб дати можливість українським дітям отримати атестат про закінчення школи, який визнається в Україні.

"Ми хочемо дати дітям і молоді, які до нас звертаються, не тільки захист, а й перспективу", - підкреслила Штарк-Ватцінгер.

В ідеалі, вони повинні також отримувати онлайн уроки з України на додаток до німецької школи, додала міністр. Зараз, повідомила вона, федеральний уряд і землі ведуть інтенсивний обмін думками з міністром освіти України Сергієм Шкарлетом, щоб "знайти хороший баланс між інтеграцією в німецьку систему освіти і збереженням української ідентичності".

За даними Міністерства освіти Німеччини, з початку війни Росії проти України до німецьких шкіл зараховано понад 90 тисяч українських учнів.

Нагадаємо, починаючи з червня, Німеччина підвищить рівень соціального захисту і підтримку в пошуку роботи для українців. Зміни передбачені законопроектом будуть переглянуті Бундестагом.

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