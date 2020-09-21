В Германии и Испании прошли акции против карантинных ограничений

Фото: протесты в Германии (Bild)

На улицы в городах Германии и Испании 20 сентября вышли протестующие против мер для предотвращения распространения коронавируса. В том числе несколько тысяч человек собрались в немецком Дюссельдорфе и столице Испании Мадриде.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

После ослабления карантина в Европе уровень заболеваемости, который до того несколько снизился, снова показал резкий рост.

Испанские власти заявили, что с 21 сентября введут двухнедельный строгий карантин в некоторых районах Мадрида. Новые меры распространяются на около 850 000 людей, живущих преимущественно в плотно населенных, бедных южных районах - то есть 13% населения столицы и ее окрестностей.

Премьер-министр Испании Педро Санчез анонсировал усиление карантина 19 сентября увеличением количества больных.

"Мы встревожены данными, которые мы видим, ведь количество случаев по сравнению со средним национальным показателем удвоилось, а уровень госпитализации - утроился", - заявил Санчез.

Протесты прошли на следующий день после аналогичного мероприятия в Лондоне, которое завершилось столкновениями с полицией.

В августе полиция Берлина задержала 300 человек во время протестов против карантинных ограничений, введенных в Германии из-за распространения коронавируса.

Ранее полиция австралийского штата Виктория произвела несколько арестов на протесте из-за усиления карантинных ограничений.

Напомним, в непальском городе Патан правоохранители применили слезоточивый газ и водометы, чтобы остановить фестиваль религиозных колесниц. Участники мероприятия нарушили карантин.