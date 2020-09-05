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В Австралии полиция арестовала участников демонстрации против карантина

Мельбурн, Суббота 05 сентября 2020 10:59
В Австралии полиция арестовала участников демонстрации против карантина
Фото: Мельбурн (pixabay.com)
Автор: Максим Зайченко

Полиция австралийского штата Виктория, который наиболее пострадал от коронавируса, произвела несколько арестов среди толпы демонстрантов. Около 300 человек вышли на протест из-за усиления карантинных ограничений.

Об этом пишет Associated Press.

Как отмечается, накануне в штате сообщили еще об 11 смертях и 76 новых случаев коронавируса. В городе Мельбурн ввели комендантский час в попытке уменьшить всплеск инфекций и смертей.

Жители города организовали так называемый "День Свободы", на котором протестовали из-за карантинных ограничений. В результате 4 человек арестовали.

Ожидается, что австралийские власти объявят в воскресенье, как и когда Мельбурн и Виктория будут выходить из карантина.

Напомним, ограничения в Виктории ввели в начале августа. Сейчас жители штата могут покидать свои дома только, чтобы приобрести еду, пойти работать либо учиться, заниматься физическими упражнениями.

Также РБК-Украина писало, что Новая Зеландия зафиксировала вспышку COVID-19 спустя 102 дня без вируса. Источник передачи вируса неизвестен.

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