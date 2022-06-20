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В Германии не исключают, что вывезти все зерно из Украины не получится

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Германии не исключают, что вывести все зерно, которое находится в Украине, альтернативными маршрутами не получится. Однако Берлину удастся освободить хотя бы часть его, то это поможет в решении глобальной проблемы.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Она также добавила, что поддерживает Польшу и Румынию в адаптации их железных дорог для экспорта миллионов тонн зерна, застрявшего в Украине из-за российской морской блокады.

"Железнодорожные пути должны быть модернизированы, нам нужны подходящие грузовые вагоны - правительство Германии работает над этим вместе со многими другими участниками", - заявила министр.

Напомним, президент Эммануэль Макрон заявлял, что Франция совместно со своими европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию.

Кроме того, в Британии выразили надежду, что в ближайшие дни удастся достичь прогресса в вопросе деблокирования экспорта украинского зерна.

Добавим, что ранее в Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море.

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